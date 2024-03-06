СБУ показала обновленный морской дрон. Им поразили Крымский мост и 11 кораблей РФ – видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ показала обновленный морской дрон. Им поразили Крымский мост и 11 кораблей РФ – видео

СБУ
Дрон
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Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному сбору. Украинцы задонатили 300 миллионов гривен на 35 дронов Sea Baby.

Что известно об обновленном дроне “Sea Baby”

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.

“Sea baby” 2024 года выпуска — это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

Как и любая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как “Sea Baby”.

Новый «SeaBaby 2024» имеет усовершенствованные технические характеристики, боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение.

Именно с помощью этих дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.

Уничтожение российских кораблей: что известно

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".

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