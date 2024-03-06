СБУ показала обновленный морской дрон. Им поразили Крымский мост и 11 кораблей РФ – видео

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному сбору. Украинцы задонатили 300 миллионов гривен на 35 дронов Sea Baby.

Что известно об обновленном дроне “Sea Baby”

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.

“Sea baby” 2024 года выпуска — это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

Как и любая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как “Sea Baby”.

Новый «SeaBaby 2024» имеет усовершенствованные технические характеристики, боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение.

Именно с помощью этих дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.

Уничтожение российских кораблей: что известно

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".