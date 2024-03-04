В ГУР анонсировали новые возможности морских дронов Magura

Разработчики морских дронов Magura анонсировали модификацию своих беспилотников. Эти дроны хотят сделать пригодными для охоты на российские цели в воздухе.

Что известно о новых возможностях морских дронов Magura

В частности, на морских беспилотниках типа Magura планируется разместить средства ПВО и, возможно, другие системы поражения. Это произошло после успешного уничтожения этими морскими дронами русских катеров и кораблей.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО.

Я не техник, но понимаю, что это задача достаточно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения – и это все нужно разместить на достаточно малой платформе, – подчеркнул глава украинской разведки. Поделиться

Буданов заметил, что это непростая задача чисто технически, но реальная.

В то же время, один из разработчиков морских беспилотников рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при обеспечении стабильности беспилотника в условиях волновых ударов и перепадов давления. Разработчик отметил необходимость стабилизатора, способного поглощать такие вибрации, для того, чтобы системы вооружения могли эффективно функционировать.

Впрочем, прогресс в этой сфере уже есть, и вскоре дроны будут оснащены разными модулями для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, разрабатываются технологии, которые сделают беспилотники менее заметными для обнаружения с потенциальной возможностью погружаться под воду на длительное время.

Буданов раскрыл детали уничтожения ИДК "Цезарь Куников"

Как сообщил недавно глава ГУР, потопленный Украиной российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" направлялся из Новороссийска в Севастополь.

Кроме того, отмечается, что экипаж корабля составлял 90 человек.

Пока украинским разведчикам не удалось выяснить, сколько окупантов погибли. Эта информация будет обнародована впоследствии.