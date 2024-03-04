В ГУР анонсували нові можливості морських дронів Magura
Категорія
Україна
Дата публікації

В ГУР анонсували нові можливості морських дронів Magura

Magura
Джерело:  Українська правда

Розробники морських дронів Magura анонсували модифікацію власних безпілотників. Ці дрони хочуть зробити придатними для полювання на російські цілі в повітрі.

Що відомо про нові можливості морських дронів Magura

Зокрема, на морських безпілотниках типу Magura планують розмістити засоби ППО і, можливо, інші системи ураження. Це сталося після успішного знищення цими морськими дронами російських катерів і кораблів.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО.

Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження – і це все треба розмістити на досить малій платформі, – підкреслив глава української розвідки.

Буданов зауважив, що це непроста задача чисто технічно, але вона реальна.

Водночас один із розробників морських безпілотників розповів про проблеми, з якими стикаються під час забезпечення стабільності безпілотника в умовах хвильових ударів і перепадів тиску. Розробник наголосив на необхідності стабілізатора, здатного поглинати такі вібрації, для того, щоб системи озброєння могли ефективно функціонувати.

Втім, прогрес у цій сфері вже є, і незабаром дрони будуть оснащені різними модулями для ураження наземних, надводних і повітряних цілей. Крім того, розробляються технології, які зроблять безпілотники менш помітними для виявлення, з потенційною можливістю занурюватися під воду на тривалий час.

Буданов розкрив деталі знищення ВДК "Цезар Куніков"

Як повідомив нещодавно глава ГУР, потоплений Україною російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" прямував з Новоросійська до Севастополя.

Окрім того, наголошується, що екіпаж корабля складав 90 осіб.

Поки українським розвідникам не вдалося з’ясувати, скільки окупантів загинули. Ця інформація буде оприлюднена згодом.

Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ до міста Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотниками. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Дронами Magura V5.

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