Уничтожение корабля "Сергей Котов". В ГУР уточнили количество раненых оккупантов

В результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов" пострадало по меньшей мере 27 российских оккупантов. Об этом сообщают в украинской разведке.

Потери россиян в результате уничтожения корабля "Сергей Котов"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточняют, что по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.

Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным — 7 моряков. Поделиться

В ГУР добавили, что информация продолжает уточняться.

Уничтожение корабля "Сергей Котов": что известно

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Как сообщили в ВМС Украины, на борту уничтоженного корабля должен быть еще и боевой вертолет.