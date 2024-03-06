Уничтожение корабля "Сергей Котов". В ГУР уточнили количество раненых оккупантов

В результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов" пострадало по меньшей мере 27 российских оккупантов. Об этом сообщают в украинской разведке.
Потери россиян в результате уничтожения корабля "Сергей Котов"
В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточняют, что по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.
В ГУР добавили, что информация продолжает уточняться.
Уничтожение корабля "Сергей Котов": что известно
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.
Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.
В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.
Как сообщили в ВМС Украины, на борту уничтоженного корабля должен быть еще и боевой вертолет.
Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
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