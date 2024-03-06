Уничтожение корабля "Сергей Котов". В ГУР уточнили количество раненых оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожение корабля "Сергей Котов". В ГУР уточнили количество раненых оккупантов

ГУР
Корабль "Сергей Котов"
Читати українською

В результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов" пострадало по меньшей мере 27 российских оккупантов. Об этом сообщают в украинской разведке.

Потери россиян в результате уничтожения корабля "Сергей Котов"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточняют, что по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.

Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным — 7 моряков.

В ГУР добавили, что информация продолжает уточняться.

Уничтожение корабля "Сергей Котов": что известно

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Как сообщили в ВМС Украины, на борту уничтоженного корабля должен быть еще и боевой вертолет.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР раскрыли детали уничтожения российского корабля "Сергей Котов" — видео
ГУР
Сергей Котов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Уничтожение корабля РФ "Сергей Котов". ГУР назвало количество ликвидированных окупантов
ГУР
Сергей Котов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Делают невозможное. В Минобороны Британии оценили уничтожение ВСУ корабля РФ "Сергей Котов"
Уничтожение корабля Сергей Котов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?