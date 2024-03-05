В ГУР раскрыли детали уничтожения российского корабля "Сергей Котов" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР раскрыли детали уничтожения российского корабля "Сергей Котов" — видео

ГУР
Сергей Котов
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговора командира российской бригады после уничтожения корабля Сергей Котов.

Что известно об уничтожении российского корабля "Сергей Котов"

Аудиозапись выложена на youtube-канале ГУР.

Командир 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился патрульный корабль ЧФ РФ Сергей Котов, описывает детали уничтожения судна.

По его словам, российский корабль был атакован в 00:50 безекипажными катерами в количестве 5 единиц.

Не знаю, как там сражались они с ними 40 минут. Потому что за 40 минут была информация, что в районе Котова 5 БЭКов. Там и вертолет был сам корабель с вооружением АК-176-300, — рассказывает российский командир.

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В российском Telegram-канале Fighterbomber отметили, что БЭКи показали свою высокую эффективность и на сегодняшний момент крупные корабли РФ эффективно противостоять им не могут.

Я не знаю, какие выводы можно сделать, кроме того, что сейчас необходимо этот факт принять, вывести все крупные корабли за радиус эффективного действия БЭКов, места стоянок закрыть инженерными средствами, исключающими поражение БЕКами судов у причалов, перевести задачи Черноморского флота на маломерные и быстроходные. катера и лодки. типа "Раптор", подлодки и авиацию, — отметили в источнике.

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