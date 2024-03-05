В ГУР раскрыли детали уничтожения российского корабля "Сергей Котов" — видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговора командира российской бригады после уничтожения корабля Сергей Котов.
Что известно об уничтожении российского корабля "Сергей Котов"
Аудиозапись выложена на youtube-канале ГУР.
Командир 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился патрульный корабль ЧФ РФ Сергей Котов, описывает детали уничтожения судна.
По его словам, российский корабль был атакован в 00:50 безекипажными катерами в количестве 5 единиц.
В РФ признали эффективность безэкипажных катеров Украины
В российском Telegram-канале Fighterbomber отметили, что БЭКи показали свою высокую эффективность и на сегодняшний момент крупные корабли РФ эффективно противостоять им не могут.
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