У ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Сергій Котов" — відео

Головне управління розвідку Міністерства оборони України опублікувало перехоплення розмови командира російської бригади після знищення корабля “Сергій Котов”.
Що відомо про знищення російського корабля "Сергій Котов"
Аудіозапис викладений на youtube-каналі ГУР.
Командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний корабель ЧФ РФ “Сергій Котов”, описує деталі знищення судна.
За його словами, російський корабель був атакований о 00:50 «безекіпажними катерами у кількості 5 одиниць».
У РФ визнали ефективність безекіпажних катерів України
У російському Telegram-каналі Fighterbomber відмітили, що БЕКи показали свою високу ефективність і на сьогоднішній момент великі кораблі РФ ефективно протистояти ним не можуть.
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