У ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Сергій Котов" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Сергій Котов" — відео

ГУР
Сергій Котов

Головне управління розвідку Міністерства оборони України опублікувало перехоплення розмови командира російської бригади після знищення корабля “Сергій Котов”.

Що відомо про знищення російського корабля "Сергій Котов"

Аудіозапис викладений на youtube-каналі ГУР.

Командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний корабель ЧФ РФ “Сергій Котов”, описує деталі знищення судна.

За його словами, російський корабель був атакований о 00:50 «безекіпажними катерами у кількості 5 одиниць».

Не знаю, как там боролись они с ними 40 минут. Потому что за 40 минут была информация, что в районе “Котова” 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль с вооружением АК-176-300, — розповідає російський командир.

У РФ визнали ефективність безекіпажних катерів України

У російському Telegram-каналі Fighterbomber відмітили, що БЕКи показали свою високу ефективність і на сьогоднішній момент великі кораблі РФ ефективно протистояти ним не можуть.

Я не знаю які висновки можна зробити, крім того, що зараз необхідно цей факт прийняти, вивести всі великі кораблі за радіус ефективної дії БЕКів, місця стоянок закрити інженерними засобами, що виключають поразку БЕКами судів біля причалів, перекласти завдання Чорноморського флоту на маломірні та швидкохідні катери та човни. типу "Раптор", підводні човни та авіацію, — зазначили в джерелі.

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Категорія
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Категорія
Україна
Дата публікації
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