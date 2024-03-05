У ГУР розкрили деталі знищення російського корабля "Сергій Котов" — відео

Я не знаю які висновки можна зробити, крім того, що зараз необхідно цей факт прийняти, вивести всі великі кораблі за радіус ефективної дії БЕКів, місця стоянок закрити інженерними засобами, що виключають поразку БЕКами судів біля причалів, перекласти завдання Чорноморського флоту на маломірні та швидкохідні катери та човни. типу "Раптор", підводні човни та авіацію, — зазначили в джерелі.