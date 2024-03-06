Знищення корабля "Сергій Котов". У ГУР уточнили кількість поранених окупантів

Унаслідок знищення російського корабля "Сергій Котов" постраждало щонайменше 27 російських окупантів. Про це повідомляють в українській розвідці.

Втрати росіян внаслідок знищення корабля "Сергій Котов"

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнюють, що щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними ― 7 моряків. Поширити

У ГУР додали, що інформація продовжує уточнюватись.

Знищення корабля "Сергій Котов": що відомо

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

У ГУР напередодні повідомляли, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Як повідомили у ВМС України, на борту знищеного корабля мав бути ще й бойовий гелікоптер.