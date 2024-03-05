Роблять неможливе. У Міноборони Британії оцінили знищення ЗСУ корабля РФ "Сергій Котов"

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на знищення українськими військовими патрульного корабля злочинної армії РФ “Сергій Котов”, заявивши, що Чорне море більше не є безпечним для кораблів російської армії, що раніше здавалось неможливим.
Україна відвойовує у РФ контроль за Чорним морем
Що відомо про потоплений корабель “Сергій Котов”
За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам “Київ 24”, попри заяви деяких експертів, російський корабель “Сергій Котов” не є носієм ракет типу “Калібр”.
Плетенчук також зазначив, що Україна ще рік тому ввела заборону на судноплавство у Керченській протоці, росіяни її порушують, через що і зазнають втрат.
Корвет "Сергій Котов" виконував винятково ті завдання, для яких він і був створений — охорона водного району, безпосередньо у Керченській протоці в територіальних водах України.
Плетенчук підкреслив, що потоплені “Сергій Котов” та “Павло Державін” були двома з чотирьох насучасніших патрульних суден у складі російського флоту.
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