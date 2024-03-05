Роблять неможливе. У Міноборони Британії оцінили знищення ЗСУ корабля РФ "Сергій Котов"
Категорія
Україна
Дата публікації

Роблять неможливе. У Міноборони Британії оцінили знищення ЗСУ корабля РФ "Сергій Котов"

Уражений Сергій Котов
Джерело:  online.ua

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на знищення українськими військовими патрульного корабля злочинної армії РФ “Сергій Котов”, заявивши, що Чорне море більше не є безпечним для кораблів російської армії, що раніше здавалось неможливим. 

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Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими, — зазначив Шаппс.

Що відомо про потоплений корабель “Сергій Котов”

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам “Київ 24”, попри заяви деяких експертів, російський корабель “Сергій Котов” не є носієм ракет типу “Калібр”.

Плетенчук також зазначив, що Україна ще рік тому ввела заборону на судноплавство у Керченській протоці, росіяни її порушують, через що і зазнають втрат.

Корвет "Сергій Котов" виконував винятково ті завдання, для яких він і був створений — охорона водного району, безпосередньо у Керченській протоці в територіальних водах України.

Він створювався для охорони пунктів базування, контролю цивільного судноплавства, тобто такий універсальний корабель. Деякі з оглядачів вважають, що на ньому могли розміщуватися ракети "Калібр". Втім, це не відповідає дійсності. Він задумувався як корабель, побудований за модульною схемою — тобто з можливістю замінювати зразки озброєння. В результаті в одному із цих модулів у них був просто спортивний зал, — розповів речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук підкреслив, що потоплені “Сергій Котов” та “Павло Державін” були двома з чотирьох насучасніших патрульних суден у складі російського флоту.

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