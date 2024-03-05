Роблять неможливе. У Міноборони Британії оцінили знищення ЗСУ корабля РФ "Сергій Котов"

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на знищення українськими військовими патрульного корабля злочинної армії РФ “Сергій Котов”, заявивши, що Чорне море більше не є безпечним для кораблів російської армії, що раніше здавалось неможливим.

Україна відвойовує у РФ контроль за Чорним морем

Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими, — зазначив Шаппс. Поширити

The Black Sea is not safe for Putin’s Navy.



Until recently that would have been unimaginable.



Now because the West backed Ukraine, it’s undeniable.



If we get them what they need, the bravery & skill of the Ukrainian Armed Forces can unlock victories once thought impossible. https://t.co/YAyvH814o0 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 5, 2024

Що відомо про потоплений корабель “Сергій Котов”

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам “Київ 24”, попри заяви деяких експертів, російський корабель “Сергій Котов” не є носієм ракет типу “Калібр”.

Плетенчук також зазначив, що Україна ще рік тому ввела заборону на судноплавство у Керченській протоці, росіяни її порушують, через що і зазнають втрат.

Корвет "Сергій Котов" виконував винятково ті завдання, для яких він і був створений — охорона водного району, безпосередньо у Керченській протоці в територіальних водах України.

Він створювався для охорони пунктів базування, контролю цивільного судноплавства, тобто такий універсальний корабель. Деякі з оглядачів вважають, що на ньому могли розміщуватися ракети "Калібр". Втім, це не відповідає дійсності. Він задумувався як корабель, побудований за модульною схемою — тобто з можливістю замінювати зразки озброєння. В результаті в одному із цих модулів у них був просто спортивний зал, — розповів речник ВМС ЗСУ. Поширити

Плетенчук підкреслив, що потоплені “Сергій Котов” та “Павло Державін” були двома з чотирьох насучасніших патрульних суден у складі російського флоту.