Знищення корабля РФ "Сергій Котов". ГУР назвало кількість ліквідованих окупантів

ГУР назвало кількість ліквідованих окупантів у кораблі "Сергій Котов"

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 — безповоротних, 6 — санітарних, — йдеться у повідомленні. Поширити

У розвідці зазначають, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергія Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби, — додають у ГУР. Поширити

ЗСУ потопили корабель "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки України Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Росія використовувала його для атак по території нашої країни, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

Як повідомили у ВМС України, на борту знищеного корабля мав бути ще й бойовий гелікоптер.

Начальниця Об’єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що "Сергій Котов" не підлягатиме ремонту, хоча він був достатньо новим і Росія на нього розраховувала, бо він оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту.