Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на уничтожение украинскими военными патрульного корабля преступной армии РФ Сергей Котов, заявив, что Черное море больше не безопасно для кораблей российской армии, что ранее казалось невозможным.
Украина отвоевывает у РФ контроль над Черным морем
Что известно о потопленном корабле "Сергей Котов"
По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии журналистам "Киев 24", несмотря на заявления некоторых экспертов, российский корабль "Сергей Котов" не является носителем ракет типа "Калибр".
Плетенчук также отметил, что Украина еще год назад ввела запрет на судоходство в Керченском проливе, россияне его нарушают, из-за чего и понесут потери.
Корвет "Сергей Котов" выполнял исключительно те задачи, для которых он и был создан – охрана водного района непосредственно в Керченском проливе в территориальных водах Украины.
Плетенчук подчеркнул, что потопленные "Сергей Котов" и "Павел Державин" были двумя из четырех современных патрульных судов в составе российского флота.
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