Делают невозможное. В Минобороны Британии оценили уничтожение ВСУ корабля РФ "Сергей Котов"
Категория
Украина
Дата публикации

Делают невозможное. В Минобороны Британии оценили уничтожение ВСУ корабля РФ "Сергей Котов"

Уничтожение корабля Сергей Котов
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на уничтожение украинскими военными патрульного корабля преступной армии РФ Сергей Котов, заявив, что Черное море больше не безопасно для кораблей российской армии, что ранее казалось невозможным.

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Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, что им нужно, храбрость и мастерство украинских Вооруженных Сил могут разблокировать победы, считавшиеся когда-то невозможными, - отметил Шаппс.

Что известно о потопленном корабле "Сергей Котов"

По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии журналистам "Киев 24", несмотря на заявления некоторых экспертов, российский корабль "Сергей Котов" не является носителем ракет типа "Калибр".

Плетенчук также отметил, что Украина еще год назад ввела запрет на судоходство в Керченском проливе, россияне его нарушают, из-за чего и понесут потери.

Корвет "Сергей Котов" выполнял исключительно те задачи, для которых он и был создан – охрана водного района непосредственно в Керченском проливе в территориальных водах Украины.

Он создавался для охраны пунктов базирования, контроля гражданского судоходства, то есть такой универсальный корабль. Некоторые из обозревателей считают, что на нем могли размещаться ракеты "Калибр". Впрочем, это не соответствует действительности. Он задумывался как корабль, построенный по модульной схеме – с возможностью заменять образцы вооружения. В результате в одном из этих модулей у них был просто спортивный зал, – рассказал спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук подчеркнул, что потопленные "Сергей Котов" и "Павел Державин" были двумя из четырех современных патрульных судов в составе российского флота.

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