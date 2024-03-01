Швидкі і нищівні. Україна значно покращила морські дрони Sea Baby

З моменту появи перших морських безпілотників у 2022 році Sea Baby стали набагато модернізованішими.

Україна модернізувала морські дрони Sea Baby

Ці знамениті дрони стали швидшими та потужнішими.

Про це розповів генерал СБУ Іван Лукашевич, повідомляє Business Insider.

У порівнянні з тими, які ми вперше випробували в жовтні 2022 року для атаки російських військових кораблів у Севастопольській бухті. Ми усвідомили недоліки перших проектів, але виробник не міг передбачити цих речей, тому що на той час у світі не було експертизи для таких високотехнічних дронів. Іван Лукашевич Генерал СБУ

Першою модифікацією безпілотників було збільшення розміру боєголовки. За попередніми даними, наразі дрони можуть доставляти важку вибухівку вагою понад 800 кг.

Наступною помітною модернізацією стало "покращення мореплавності", що забезпечило можливість плавання на хвилях заввишки півтора метра.

Третє вдосконалення полягало в тому, що "Морські малюки" могли долати вдвічі більшу відстань, ніж між Одесою та Севастополем. Зокрема, по прямій лінії через Чорне море відстань між цими двома містами становить приблизно 300 км. А радіус дії безпілотників тепер становить понад 900 км, що робить набагато більше російських цілей досяжними.

Україна також "хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були і дешевшими, і ефективнішими, – сказав Лукашевич.

Окрім фізичної модернізації своїх безпілотників Sea Baby, СБУ також використовує кілька локацій для виробництва та тестування безпілотників. Постійні передислокації, навіть спецоперації проводяться з різних командних пунктів.

Морські дрони Sea Baby: що відомо

У серпні 2023 року голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські дрони – це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

Також під ударом цих дронів опинилися кораблі "Самум" та "Павел Державин".

Крім того, вони завдали пошкоджень великому військовому буксиру ворога "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".

У Службі безпеки України нещодавно повідомили, що мають на озброєнні ще один морський дрон, який допомагає проводити операції в Чорному морі. Назва його – "Мамай".