Влада РФ заявила про атаку дронів на Волгоградську область

Росію в ніч проти 8 березня атакували дрони. У деяких регіонах, нібито, працювала система ППО.
Росіяни скаржаться на атаки дронів
Одинадцять дронів росіяни, нібито, знищили над територією Волгоградської області. Один безпілотник, нібито, знищили над територією Білгородської області. Росіяни вважають, що дрони, нібито, були українськими.
Пізніше Міноборони заявило про "збиття" ще 4, нібито, українські безпілотники.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку та повідомив, що Міноборони, нібито, знищили всі дрони. Кількість він не уточнив.
Губернатор Білгородської області те, що трапилося, не коментував.
Атаки дронів по РФ
Раніше ми писали, що дрони атакували три регіони 6 березня. Під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.
Також безпілотники атакували нафтобазу у Білгородській області. ГУР підтвердили операцію.
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