В РФ заявляют о масштабной атаке дронов на 4 области — видео
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Проиcшествия
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В РФ заявляют о масштабной атаке дронов на 4 области — видео

Дрон
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Источник:  online.ua

В России заявили, что в ночь на 9 марта над четырьмя регионами силы ПВО якобы сбили 47 беспилотников. Из-за атаки могло пострадать авиастроительное предприятие в Таганроге.

Атака дронов на Россию 9 марта

Минобороны России заявляет, что силы ПВО сбили беспилотники над такими областями:

  • 41 беспилотник над Ростовской областью,

  • 1 — над Белгородской,

  • 2 — над Курской,

  • 3 — над Волгоградской.

Один из российских телеграмм-каналов пишет, что атака беспилотников на Таганрог в Ростовской области длилась час или полтора. Мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

По данным другого канала, в Таганроге в результате падения обломков дрона там начался потушенный пожар. Остальные два беспилотника были найдены на территории металлургического завода.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате массовой атаки БпЛА ранения получил сотрудник Министерства чрезвычайных дел, он в больнице.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт говорит, что в Курске обломки сбитого дрона упали на крышу поликлиники. Никто не пострадал, но пациентов по реанимации соседнего здания эвакуировали в другие медучреждения.

Атаки беспилотников на Россию

8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки дронов-камикадзе в районе села Рождественка якобы погибли два человека, третий человек получил тяжелые ранения. В области есть повреждения.

7 марта в Череповце Вологодской области РФ в районе металлургического комбината "Северсталь" произошел взрыв. Россияне заявляют, что причиной якобы стала атака беспилотника.

В тот же день Минобороны РФ заявило о якобы перехвате и сбитии 5 дронов, а именно:

  • один беспилотник был перехвачен над Курской областью,

  • три БПЛА уничтожены над Брянской областью,

  • два дрона сбиты над Тульской областью.

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