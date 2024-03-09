У РФ заявляють про масштабну атаку дронів на 4 області — відео

У Росії заявили, що у ніч на 9 березня над чотирма регіонами сили ППО нібито збили 47 безпілотників. Через атаку могло постраждати авіабудівне підприємство в Таганрозі.

Атака дронів на Росію 9 березня

Міноборони Росії заявляє, що сили ППО збили безпілотники над такими областями:

41 безпілотник над Ростовською областю,

1 — над Бєлгородською,

2 — над Курською,

3 — над Волгоградською.

Один з російських Телеграм-каналів пише, що атака безпілотників на Таганрог у Ростовській області тривала годину чи півтори. Міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва.

За даними іншого каналу, у Таганрозі внаслідок падіння уламків дрона там почалася пожежа, яку загасили. Інші два безпілотники були знайдені на території металургійного заводу.

Очільник Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок масової атаки БпЛА поранень зазнав співробітник Міністерства надзвичайних справ, він у лікарні.

Водночас губернатор Курської області Роман Старовойт каже, що в Курську уламки збитого дрона впали на дах поліклініки. Ніхто не постраждав, але пацієнтів із реанімації сусідньої будівлі евакуювали до інших медзакладів.

Атаки безпілотників на Росію

8 березня губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки дронів-камікадзе в районі села Рождественка нібито загинули двоє людей, третій чоловік отримав тяжкі поранення. В області є пошкодження.

7 березня у Череповці Вологодської області РФ в районі металургійного комбінату "Северсталь" стався вибух. Росіяни заявляють, що причиною нібито стала атака безпілотника.

У той же день Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення та збиття 5 дронів, а саме: