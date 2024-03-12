Один із найбільших НПЗ Росії припинив роботу після атаки дронів

12 березня у російському місті Кстово в Нижегородські області сталася пожежа на нафтоперероробному заводі через атаку дронів.

Росіяни заявили про припинення роботи на НПЗ після масової атаки дронів

Як зазначається, завдяки успішній атаці дронами на відстань понад 800 км було виведено з ладу один з найпотужніших у РФ нафтопереробних заводів "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово у Нижньогородській області.

В результаті атаки, яка відбулась близько 05:30 за місцевим часом, сьогодні, 12 березня, було знищено найголовніший елемент заводу — одна з установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

Атакований нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом у 800 км від України за рік проробляв 15 млн тонн нафти

Важливість цієї атаки варто підкреслити тим, що на рівні 2022 року це підприємство перероблювало 15 млн тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.

Атака безпілотників на РФ 12 березня

Про вибухи і роботу ППО повідомляли з Курської, Тульської, Воронезької, Орловської та Білгородської областей. У Міноборони РФ заявили про збиття 25 безпілотників.

Окрім цього у Брянську оголошено "профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій".

Також у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа поблизу ТЕЦ.