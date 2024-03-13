Як атаки на НПЗ вплинуть на потужності Росії — дані Bloomberg
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Як атаки на НПЗ вплинуть на потужності Росії — дані Bloomberg

НПЗ
Джерело:  Bloomberg

За останні два дні в Російській Федерації було пошкоджено об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей.

Атаки на НПЗ торкнулись понад 10% потужностей Росії

Удар по нафтопереробному заводу в Рязані приблизно за 200 кілометрів від Москви, був завданий по потужності, завдяки якій Росія отримує 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день.

Рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів Росії.

НПЗ став другою жертвою ударів, які за останні два дні пошкодили об'єкти, що складають понад 10% нафтопереробних потужностей Росії.

Атака безпілотників в Росії 12 березня

У ніч на 12 березня сім російських регіонів: Бєлгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська і Нижньогородська області — повідомили про атаку безпілотників.

У місті Кстово Нижньогородської області дрон влучив у нафтобазу Лукойл, там здійнялася пожежа. На підприємстві повідомили, що робота технологічної установки з переробки нафти зупинена через інцидент.

Атакований нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом у 800 км від України за рік проробляв 15 млн тонн нафти.

В Орлі внаслідок атаки почалася пожежа на нафтобазі, там відбувся витік нафтопродуктів.

Також стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України організувало атаку БпЛА по НПЗ в місті Кстово на території Нижегородської області.

Співрозмовники журналістів видання зазначають, що за ударом по НПЗ стоїть українська військова розвідка.

Зазначається, що Нижегородський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Відстань від заводу до найближчої точки українського кордону становить близько 800 км.

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