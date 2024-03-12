Головне управління розвідки Міноборони України організувало атаку БпЛА по НПЗ в місті Кстово на території Нижегородської області.

Що відомо про організацію ГУР атаки БпЛА по НПЗ у Нижегородській області

Співрозмовники журналістів видання зазначають, що за ударом по НПЗ стоїть українська військова розвідка.

Зазначається, що Нижегородський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Відстань від заводу до найближчої точки українського кордону становить близько 800 км.

Що відомо про наслідки атаки БплА по НПЗ у Нижегородській області

За інформацією журналістів Reuters, робота щонайменше половини виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово зупинена внаслідок атаки дрона.

Причиною стала поломка установки з обробки сирої нафти "АВТ-6".

Анонімні російські джерела в галузі повідомили виданню, що в результаті атаки основна установка переробки нафти "АВТ-6" на НОРСІ була пошкоджена. За їх словами, це означає про зупинку щонайменше половини виробництва на заводі.

За даними галузевих джерел, НОРСІ переробляло близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Між тим, за інформацією Bloomberg, морський експорт сирої нафти з РФ досяг найвищого рівня за рік разом з тим, як постачання з тихоокеанського порту Козьміно відновили після шторму, що перешкоджав вантажним операціям.

Поставки російської нафти морським шляхом за тиждень до 10 березня зросли до 3,7 млн барелів на добу, що є найвищим показником з початку року, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Основними покупцями нафти з РФ виступають Індія та Китай.

Зростання на 590 тис барелів на день за тиждень до 10 березня відбулося невдовзі після того, як росіяни підтвердили свою прихильність зусиллям ОПЕК+ щодо запобігання глобального надлишку нафти та підтримування високих цін через обмеження видобутку.

Протягом другого кварталу Росія відмовиться від експортних квот на користь обмеження видобутку.