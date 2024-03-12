ГУР причастен к атаке БпЛА по НПЗ в Нижегородской области

Главное управление разведки Минобороны Украины организовало атаку БПЛА по НПЗ в городе Кстово на территории Нижегородской области.

Что известно об организации ГУР атаки БПЛА по НПЗ в Нижегородской области

Собеседники журналистов издания отмечают, что за ударом по НПЗ стоит украинская военная разведка.

Отмечается, что Нижегородский НПЗ является одним из самых больших в России. Расстояние от завода до ближайшей точки украинской границы составляет около 800 км.

Что известно о последствиях атаки БплА по НПЗ в Нижегородской области

По информации журналистов Reuters, работа по меньшей мере половины производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в городе Кстово остановлена в результате атаки дрона.

Причиной стала поломка установки по обработке сырой нефти "АВТ-6".

Анонимные российские источники в отрасли сообщили изданию, что в результате атаки основная установка переработки нефти "АВТ-6" на НОРС была повреждена. По их словам, это означает остановку минимум половины производства на заводе.

По данным отраслевых источников, НОРСИ перерабатывало около 15,8 млн. тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти.

Атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле .

Между тем, по информации Bloomberg, морской экспорт сырой нефти из РФ достиг наивысшего уровня за год, вместе с тем, как поставки из тихоокеанского порта Козьмино возобновили после шторма, препятствовавшего грузовым операциям.

Поставки российской нефти морским путем за неделю до 10 марта выросли до 3,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала года, говорится в материале издания. Поделиться

Основными покупателями нефти из РФ выступают Индия и Китай.

Рост на 590 тыс баррелей в день за неделю до 10 марта произошел вскоре после того, как россияне подтвердили свою приверженность усилиям ОПЕК+ по предотвращению глобального избытка нефти и поддержанию высоких цен из-за ограничения добычи.

В течение второго квартала Россия откажется от экспортных квот в пользу ограничения добычи.