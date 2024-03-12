ГУР причастен к атаке БпЛА по НПЗ в Нижегородской области

Главное управление разведки Минобороны Украины организовало атаку БПЛА по НПЗ в городе Кстово на территории Нижегородской области.
Что известно об организации ГУР атаки БПЛА по НПЗ в Нижегородской области
Собеседники журналистов издания отмечают, что за ударом по НПЗ стоит украинская военная разведка.
Отмечается, что Нижегородский НПЗ является одним из самых больших в России. Расстояние от завода до ближайшей точки украинской границы составляет около 800 км.
Что известно о последствиях атаки БплА по НПЗ в Нижегородской области
По информации журналистов Reuters, работа по меньшей мере половины производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в городе Кстово остановлена в результате атаки дрона.
Причиной стала поломка установки по обработке сырой нефти "АВТ-6".
Анонимные российские источники в отрасли сообщили изданию, что в результате атаки основная установка переработки нефти "АВТ-6" на НОРС была повреждена. По их словам, это означает остановку минимум половины производства на заводе.
По данным отраслевых источников, НОРСИ перерабатывало около 15,8 млн. тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти.
Атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле .
Между тем, по информации Bloomberg, морской экспорт сырой нефти из РФ достиг наивысшего уровня за год, вместе с тем, как поставки из тихоокеанского порта Козьмино возобновили после шторма, препятствовавшего грузовым операциям.
Основными покупателями нефти из РФ выступают Индия и Китай.
Рост на 590 тыс баррелей в день за неделю до 10 марта произошел вскоре после того, как россияне подтвердили свою приверженность усилиям ОПЕК+ по предотвращению глобального избытка нефти и поддержанию высоких цен из-за ограничения добычи.
В течение второго квартала Россия откажется от экспортных квот в пользу ограничения добычи.
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