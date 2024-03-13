Дрони СБУ атакували три російських НПЗ, аеродром та авіабазу

СБУ дронами атакувала одразу три нафтопереробних заводи – в Рязані, у Кстово та Кірішах, а також авіабазу і військовий аеродром у Воронежській області.

СБУ розповіла деталі атаки по території РФ 13 березня

Як повідомили джерела, атаки на нафтопереробні заводи — це продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу РФ. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян, — наголосило джерело. Поширити

Джерела відзначають, що атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу військово-повітряних сил РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Атака безпілотників в Росії 12 березня

У ніч на 12 березня сім російських регіонів: Бєлгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська і Нижньогородська області — повідомили про атаку безпілотників.

У місті Кстово Нижньогородської області дрон влучив у нафтобазу Лукойл, там здійнялася пожежа. На підприємстві повідомили, що робота технологічної установки з переробки нафти зупинена через інцидент.

Атакований нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом у 800 км від України за рік проробляв 15 млн тонн нафти.

В Орлі внаслідок атаки почалася пожежа на нафтобазі, там відбувся витік нафтопродуктів.