Дроны СБУ атаковали три российских НПЗ, аэродром и авиабазу

СБУ атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода – в Рязани, в Кстово и Киришах, а также авиабазу и военный аэродром в Воронежской области.

СБУ рассказала детали атаки по территории РФ 13 марта

Как сообщили источники, атаки на нефтеперерабатывающие заводы — это продолжение ряда спецопераций по враждебным НПЗ, ранее начатым Службой безопасности.

Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, направляемых РФ непосредственно на войну, на убийства наших граждан, — подчеркнул источник. Поделиться

Источники отмечают, что атакуемые сегодня НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в РФ.

Также СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковали дронами авиабазу военно-воздушных сил РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Атака беспилотников в России 12 марта

В ночь на 12 марта семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области — сообщили об атаке беспилотников.

В городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу ЛУКОЙЛ, там поднялся пожар. На предприятии сообщили, что работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента.

Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти.

В Орле в результате атаки начался пожар на нефтебазе, там произошла утечка нефтепродуктов.