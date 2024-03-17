Дроны СБУ, ССО и Сил беспилотных систем атаковали НПЗ в Краснодарском крае — СМИ

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта.

Что известно об атаке на НПЗ в Краснодарском крае

Как сообщают СМИ, в эту ночь СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один российский НПЗ - Славянский.

Уже можно говорить об успешном результате — зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью, — пишут в источнике. Поделиться

Собеседник добавляет, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Что известно о пожаре на НПЗ в Краснодарском крае

В ночь на воскресенье, 17 марта, в Славянске-на-Кубани Краснодарского края местные жители сообщили о сильных взрывах. По предварительным данным, горит местный нефтеперерабатывающий завод. Захватчики пишут о жертвах.

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, около трех часов ночи несколько БПЛА атаковали Славянский НПЗ. "Официально" россияне зафиксировали падение одного из дронов на территории завода, повлекшее пожар. Россияне говорят на видео о минимум семи взрывах.

К тушению огня привлечены 83 человека и 25 единиц техники, включая 50 человек и 14 единиц техники от минси россии. Сообщается о почти полной локализации возгорания.

В результате атаки БПЛА на НПЗ в Славянске-на-Кубани один сотрудник завода получил ранения. Глава района сообщил, что на заводе наблюдается локальное горение, но основная площадь пожара уже якобы ликвидирована. Также проводится заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При атаке БПЛА один житель России погиб от сердечного приступа. О других пострадавших в результате пожара оккупанты не сообщили.