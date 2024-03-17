В Краснодарском крае загорелся НПЗ после атаки БПЛА — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Краснодарском крае загорелся НПЗ после атаки БПЛА — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В ночь на 17 марта на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ возник пожар в результате атаки дронов.

Что известно о пожаре на НПЗ в Краснодарском крае

В ночь на воскресенье, 17 марта, в Славянске-на-Кубани Краснодарского края местные жители сообщили о сильных взрывах. По предварительным данным, горит местный нефтеперерабатывающий завод. Захватчики пишут о жертвах. 

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, около трех часов ночи несколько БПЛА атаковали Славянский НПЗ. "Официально" россияне зафиксировали падение одного из дронов на территории завода, повлекшее пожар. Россияне говорят на видео о минимум семи взрывах.

К тушению огня привлечены 83 человека и 25 единиц техники, включая 50 человек и 14 единиц техники от минси россии. Сообщается о почти полной локализации возгорания.

В результате атаки БПЛА на НПЗ в Славянске-на-Кубани один сотрудник завода получил ранения. Глава района сообщил, что на заводе наблюдается локальное горение, но основная площадь пожара уже якобы ликвидирована. Также проводится заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во время атаки БПЛА один житель России погиб от сердечного приступа. О других пострадавших в результате пожара оккупанты не сообщили.

Атаки на НПЗ коснулись более 10% мощностей России

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани примерно в 200 километрах от Москвы был нанесен по мощности, благодаря которой Россия получает 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день.

Рязанский НПЗ является главным поставщиком моторного горючего для столичных регионов России.

НПЗ стал второй жертвой ударов, за последние два дня повредивших объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

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