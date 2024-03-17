У Краснодарському краї загорівся НПЗ після атаки БПЛА — відео

У ніч на 17 березня на одному із заводів у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ виникла пожежа внаслідок атаки дронів.

Що відомо про пожежу на НПЗ у Краснодарському краї

У ніч проти неділі, 17 березня, у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про сильні вибухи. За попередніми даними, горить місцевий нафтопереробний завод. Загарбники пишуть про жертви.

За повідомленням оперативного штабу Краснодарського краю, близько третьої години ночі кілька БПЛА атакували Слов'янський НПЗ. "Офіційно" росіяни зафіксували падіння одного з дронів на території заводу, що спричинило пожежу. Росіяни кажуть на відео про щонайменше сім вибухів.

До гасіння вогню залучено 83 особи та 25 одиниць техніки, включно з 50 людьми та 14 одиницями техніки від мнс росії. Повідомляється про майже повне локалізування загоряння.

Внаслідок атаки БПЛА на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані один співробітник заводу отримав поранення. Голова району повідомив, що на заводі спостерігається локальне горіння, але основна площа пожежі вже нібито ліквідована. Також проводиться засідання комісії із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Під час атаки БПЛА один житель росії загинув від серцевого нападу. Про інших постраждалих внаслідок пожежі окупанти не повідомили.

Атаки на НПЗ торкнулись понад 10% потужностей Росії

Удар по нафтопереробному заводу в Рязані приблизно за 200 кілометрів від Москви, був завданий по потужності, завдяки якій Росія отримує 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день.

Рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів Росії.

НПЗ став другою жертвою ударів, які за останні два дні пошкодили об'єкти, що складають понад 10% нафтопереробних потужностей Росії.