Росія вразлива. Зеленський заявив про далекобійність українських дронів — відео

Сили оборони України мають далекобійне озброєння власного виробництва, яким здатні завдавати ударів по об'єктах на території РФ, що впливає на зниження можливостей "військової машини" Кремля.
Українські дрони показали вразливість Росії — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський завив про успішне використання дронів вітчизняного виробництва.
Про це йшлося у вечірньому відеозверненні президента.
Так, президент висловив вдячність Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за "нову українську далекобійність".
Крім того, Зеленський також подякував вітчизняному оборонно-промисловому комплексу: "всім, хто працює заради української сили".
Бо це дійсно українська далекобійність — те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.
Атаки дронів на НПЗ в Росії
Останнім часом атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.
Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.
16 березня СБУ атакувала відразу три нафтопереробні заводи у Самарській області Росії цієї ночі. Йдеться про заводи "Роснєфті".
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