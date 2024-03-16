Россия уязвима. Зеленский заявил о дальнобойности украинских дронов — видео

Силы обороны Украины обладают дальнобойным вооружением собственного производства, которым способны наносить удары по объектам на территории РФ, что влияет на снижение возможностей "военной машины" Кремля.

Украинские дроны показали уязвимость России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном использовании дронов отечественного производства.

Об этом говорилось в вечернем видеообращении президента.

На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. Володимир Зеленский Президент Украины

Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за "новую украинскую дальнобойность".

Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: "всем, кто работает ради украинской силы".

Это действительно украинская дальнобойность — то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе.

Атаки дронов на НПЗ в России

В последнее время атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар. Поделиться

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

16 марта СБУ атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России этой ночью. Речь идет о заводах "Роснефти".