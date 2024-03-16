Россия уязвима. Зеленский заявил о дальнобойности украинских дронов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Россия уязвима. Зеленский заявил о дальнобойности украинских дронов — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Силы обороны Украины обладают дальнобойным вооружением собственного производства, которым способны наносить удары по объектам на территории РФ, что влияет на снижение возможностей "военной машины" Кремля.

Украинские дроны показали уязвимость России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном использовании дронов отечественного производства.

Об этом говорилось в вечернем видеообращении президента.

На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием.

Володимир Зеленский

Володимир Зеленский

Президент Украины

Так, президент выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, СБУ и Главному управлению разведки за "новую украинскую дальнобойность".

Кроме того, Зеленский также поблагодарил отечественный оборонно-промышленный комплекс: "всем, кто работает ради украинской силы".

Это действительно украинская дальнобойность — то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе.

Атаки дронов на НПЗ в России

В последнее время атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

16 марта СБУ атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России этой ночью. Речь идет о заводах "Роснефти".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтезавод в Рязани и здание ФСБ в Белгороде – видео
атака
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны СБУ атаковали три российских НПЗ, аэродром и авиабазу
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали два НПЗ в Самарской области РФ – видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?