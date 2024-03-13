Дроны атаковали нефтезавод в Рязани и здание ФСБ в Белгороде – видео

Россияне заявили об очередной атаке дронов 13 марта. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Рязани и ФСБ в Белгороде.

Что известно об атаке дронов на территории РФ

Как отмечают российские СМИ, несколько беспилотников атаковали завод 13 марта. Очевидцы слышали несколько взрывов, затем увидели столб густого дыма над предприятием.

Атаку беспилотников официально подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, есть пострадавшие.

Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие, - заявил Малков. Поделиться

Кроме этого беспилотник атаковал здание Федеральной службы безопасности в Белгороде БПЛА врезался в здание, но оно якобы получило минимальные повреждения.

Пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на здание ФСБ в Белгороде нет, поврежден фасад и выбиты окна, — заявили оперативные службы. Поделиться

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке на здание ФСБ смолчал. В то же время он заявил, что Белгород якобы атаковали два беспилотника. Один из них минимально повредил жилой дом, а другой, по версии Гладкова, упал в реку.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что российская ПВО сбила или перехватила 58 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями.

Еще 7 дронов были якобы сбиты над Белгородской и Воронежской областями, заявили в Минобороны РФ. 3 беспилотника сбиты в Ростовской области. В Пскове взрывы, но это обучение, заявил глава региона.

Атака беспилотников в России 12 марта

В ночь на 12 марта семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области – сообщили об атаке беспилотников.

В городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу ЛУКОЙЛ, там поднялся пожар. На предприятии сообщили, что работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента.

Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти.

В Орле в результате атаки начался пожар на нефтебазе, там произошла утечка нефтепродуктов.