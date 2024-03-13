Дрони атакували нафтозавод в Рязані та будівлю ФСБ в Бєлгороді — відео

Росіяни заявили про чергову атаку дронів 13 березня. Зокрема безпілотники атакували нафтобазу в Рязані та ФСБ в Бєлгороді.

Що відомо про атаку дронів на території РФ

Як зазначають російські ЗМІ, кілька безпілотників атакували завод 13 березня. Очевидці чули кілька вибухів, а потім побачили стовп густого диму над підприємством.

Атаку безпілотників офіційно підтвердив губернатор Рязанської області Павло Малков. За його словами, є постраждалі.

Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання. За попередньою інформацією, є постраждалі, — заявив Малков. Поширити

Окрім цього безпілотник атакував будівлю Федеральної служби безпеки у Бєлгороді. БПЛА врізався у будівлю, але вона нібито отримала мінімальні пошкодження.

Постраждалих внаслідок атаки безпілотника ЗСУ на будівлю ФСБ у Бєлгороді немає, пошкоджено фасад та вибито вікна, — заявили оперативні служби. Поширити

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков про атаку на будівлю ФСБ змовчав. Натомість він заявив, що Бєлгород нібито атакували два безпілотника. Один з них мінімальна пошкодив житловий будинок, а інший, за версією Гладкова, впав у річку.

Згодом у Міноборони рф заявили, що російська ППО збила або перехопила 58 безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Ленінградською та Рязанською областями.

Ще 7 дронів були нібито збиті над Білгородською та Воронезькою областями, заявили в Міноборони РФ. 3 безпілотники збиті в Ростовській області. У Пскові вибухи, але це навчання, заявив голова регіону.

Атака безпілотників в Росії 12 березня

У ніч на 12 березня сім російських регіонів: Бєлгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська і Нижньогородська області — повідомили про атаку безпілотників.

У місті Кстово Нижньогородської області дрон влучив у нафтобазу Лукойл, там здійнялася пожежа. На підприємстві повідомили, що робота технологічної установки з переробки нафти зупинена через інцидент.

Атакований нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом у 800 км від України за рік проробляв 15 млн тонн нафти.

В Орлі внаслідок атаки почалася пожежа на нафтобазі, там відбувся витік нафтопродуктів.