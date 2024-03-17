Какие российские НПЗ атаковали ударные дроны — карта

В последние недели все больше энергетических объектов РФ оказались под ударами беспилотников.

Атаки по российским НПЗ

В общей сложности дроны за последнее время успешно атаковали уже 12 НПЗ.

Издание "ЭнергоБизнес" опубликовало карту пораженных НПЗ на территории России.

Также в сети публикуют другие карты нефтезаводов в России.

Напомним, что ночью 17 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. СМИ сообщали, что за атакой стоит СБУ.

С 12 по 15 марта повреждены четыре крупных нефтеперерабатывающих завода РФ.

12 марта — "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" а 800 км от украинской границы.

13 марта — дроны попали в НПЗ в Ростовской и Рязанской областях. На эти заводы приходится более 12% мощностей российской переработки.

В ночь с 14 на 15 марта дроны попали в НПЗ в Калужской области.

Сколько РФ имеет НПЗ

По данным Минэнергетики РФ, на территории России находится 88 нефтеперерабатывающих заводов. Из них работает только 38 человек.

С начала года дроны атаковали уже 10 НПЗ. Эти атаки — спецоперации по враждебным НПЗ, которые начала СБУ.