Какие российские НПЗ атаковали ударные дроны — карта

В последние недели все больше энергетических объектов РФ оказались под ударами беспилотников.
Атаки по российским НПЗ
В общей сложности дроны за последнее время успешно атаковали уже 12 НПЗ.
Издание "ЭнергоБизнес" опубликовало карту пораженных НПЗ на территории России.
Также в сети публикуют другие карты нефтезаводов в России.
Напомним, что ночью 17 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. СМИ сообщали, что за атакой стоит СБУ.
С 12 по 15 марта повреждены четыре крупных нефтеперерабатывающих завода РФ.
12 марта — "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" а 800 км от украинской границы.
13 марта — дроны попали в НПЗ в Ростовской и Рязанской областях. На эти заводы приходится более 12% мощностей российской переработки.
В ночь с 14 на 15 марта дроны попали в НПЗ в Калужской области.
Сколько РФ имеет НПЗ
По данным Минэнергетики РФ, на территории России находится 88 нефтеперерабатывающих заводов. Из них работает только 38 человек.
С начала года дроны атаковали уже 10 НПЗ. Эти атаки — спецоперации по враждебным НПЗ, которые начала СБУ.
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