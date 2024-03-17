Ночью 17 марта, в последний день президентских выборов в России, страна-агрессорка снова пыталась отбить массированную атаку беспилотников, однако неудачно.

Атака дронов на Россию 17 марта. Горит еще один НПЗ

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА атаковали не только столицу России, но и Белгородскую, Ростовскую, Калужскую и Ярославскую области.

Он утверждает, что непосредственно над Москвой удалось уничтожить 2 дрона.

Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отбили атаку двух летевших на Москву беспилотников. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — пишет Собянин. Поделиться

Кроме того, указано, что еще один беспилотник сбит в Раменском и один в Ступинском городских округах. Никто из гражданских не пострадал.

Также ночью жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России заявили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.

Что интересно, роспропаганда не отрицает факт атаки беспилотников, однако лжет, что "беспилотники нейтрализованы", хотя на видео видны удары БпЛА.

В Ростовщине якобы сбили еще один дрон на подлете к Каменску.

В Калужской области ПВО сбило три дрона самолетного типа, которые пытались атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе. В Ярославской области, по информации местных властей, были сбиты четыре БпЛА. Поделиться

В целом в Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи ПВО якобы сбило 35 БпЛА над территорией РФ.

Что известно о ситуации в Белгородской области

В Белгородской области четыре беспилотника сбросили взрывные устройства на поселок Жовтневое в Белгородском районе.

Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрывов пострадавших нет, повреждены линии электро- и газоснабжения.