Атака РФ по многоэтажке в Одессе. Из-под завалов извлекли 10 человек, есть погибшие

Российский ударный дрон Shahed попал в пятиэтажку в Сумах к утру 13 марта. В результате атаки есть погибшие.

Что известно об атаке РФ по Сумам

По предварительной информации, есть погибшие. Их количество уточняется. Из-под завалов извлечены десять человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести.

Из-за попадания беспилотника разрушены 15 квартир, еще 15 повреждены. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Сообщается, что аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт обогрева.

Игорь Клименко сообщил, что в Сумах среди пропавших без вести могут быть три человека.

undefined

Российские атаки по Сумской области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так ночью 13 марта в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Кроме того, 12 марта враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Также россияне избивали Сумами 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.