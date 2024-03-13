Атака РФ по многоэтажке в Одессе. Из-под завалов извлекли 10 человек, есть погибшие

Российский ударный дрон Shahed попал в пятиэтажку в Сумах к утру 13 марта. В результате атаки есть погибшие.
Что известно об атаке РФ по Сумам
По предварительной информации, есть погибшие. Их количество уточняется. Из-под завалов извлечены десять человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести.
Из-за попадания беспилотника разрушены 15 квартир, еще 15 повреждены. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Сообщается, что аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт обогрева.
Игорь Клименко сообщил, что в Сумах среди пропавших без вести могут быть три человека.
undefined
Российские атаки по Сумской области
С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так ночью 13 марта в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Кроме того, 12 марта враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами разрушения и пострадавшие, среди которых дети.
Также россияне избивали Сумами 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-