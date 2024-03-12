Российский авиаудар по Сумщине. Ранены пятеро детей
Категория
Украина
Дата публикации

Российский авиаудар по Сумщине. Ранены пятеро детей

Сумская ОВА
Сумщина
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Российская армия с самолета сбросила авиабомбы на Великописаревскую громаду. В результате обстрела ранены 5 детей.

Авиаудар РФ по Сумщине: что известно

Российские войска 12 марта сбросили авиабомбы на Великописаревскую громаду в Сумской области, из-за этого пострадали 5 детей. Еще один человек ранен из-за обстрелов Миропольской громады.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Также российские военные по артиллерии и миномету ударили по Миропольской громаде. В результате минометного обстрела ранения получил местный.

Всего в течение дня россияне вели 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировали 383 взрыва.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов) и минометов (19 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (51 взрыв), минометов (19 взрывов), СПГ (10 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и удар дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва).

Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Середино-будская громада: враг ударил из РСЗО (4 взрыва), минометов (22 взрыва). Также произошла атака дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

Эсманьская громада: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов).

Ворожбянская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (7 взрывов).

Великописаревская громада: совершены обстрелы из артиллерии (60 взрывов), минометов (11 взрывов), обстрел из вертолетов ракет НАР (43 взрыва).

Тростянецкая громада: зафиксирован сброс авиационной бомбы типа "КАБ" (1 взрыв).

Юнацька громада: произошли сбросы с БПЛА взрывных предметов ВОГ (4 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв) и артобстрел (9 взрывов).

Шалыгинская громада: 11 мин сбросил враг на территорию общины.

Путивльская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).

Новослободская громада: россияне ударили из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

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Из-за обстрела РФ 7 марта два человека погибли, 26 пострадали.

В результате удара пострадали 26 человек, 2 человека погибли. 6 — находятся в медицинских учреждениях.

Отмечается, что повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Всего выбито около 135 окон, 10 дверей.

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