Російський авіаудар по Сумщині. Поранено п’ятеро дітей

Російська армія з літака скинула авіабомби на Великописарівську громаду. Внаслідок обстрілу поранено 5 дітей.

Авіаудар РФ по Сумщині: що відомо

Російські війська 12 березня скинули авіабомби на Великописарівську громаду на Сумщині, через це постраждали 5 дітей. Ще один чоловік поранений через обстріли Миропільської громади.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Також російські військові з артилерії та міномету вдарили по Миропільській громаді. Внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий.

Загалом протягом дня росіяни вели 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксували 383 вибухи.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (51 вибух), мінометів (19 вибухів), СПГ (10 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та удар дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (22 вибухи). Також відбулася атака дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (7 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (60 вибухів), мінометів (11 вибухів), обстріл з гелікоптерів ракет НАР (43 вибухи). Поширити

Тростянецька громада: зафіксовано скидання авіаційної бомби типу "КАБ" (1 вибух).

Юнаківська громада: відбулися скидання з БПЛА вибухових предметів ВОГ (4 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух) та артобстріл (9 вибухів).

Шалигинська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади.

Путивльська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з мінометів (12 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

У Сумах закінчені рятувально-пошукові роботи після російського ракетного удару

Через обстріл РФ 7 березня дві людини загинули, 26 постраждали.

Унаслідок удару постраждало 26 осіб, 2 людини загинули. 6 — знаходяться у медичних закладах.

Зазначається, що пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито близько 135 вікон, 10 дверей.