Армія РФ завдала авіаудару по селу на Харківщині. Травмовано дітей

Злочинна армія РФ завдала авіудару по селу Малий Бурлук на Харківщині поблизу Куп'янська. Внаслідок атаки загинула жінка, було травмовано дітей.

Що відомо про наслідки авіаударів армії РФ по Харківщині

За інформацією представників МВС, авіаудар російських окупантів було спрямовано по сільраді у населеному пункті Малий Бурлук.

Поранення отримали двоє дітей. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває в лікарні з осколковими пораненнями тулуба, - йдеться у повідомленні МВС. Поширити

Окрім цього під час огляду місця влучання правоохоронці виявили тіло загиблої жінки.

Правоохоронці також повідомили, що в Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

Що відомо про катівні російських окупантів на Харківщині

За інформацією керівника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, на звільнених територіях області правоохоронці виявили 28 катівень, облаштованих російськими військовими злочинцями.

Зазначається, що три з них залишаються не задокументованими через те, що розташовані в населених пунктах, які інтенсивно обстрілюють на кордоні з РФ.

Слідчі Нацполіції розслідують 10 кримінальних проваджень щодо катувань у Харківській області, у межах яких триває робота з 227 потерпілими.

Серед найбільших - справа про катівню в Куп'янську. Тут військові російської армії, незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" і колаборантів більше ніж пів року незаконно утримували та катували місцевих жителів у приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції, - зазначається у заяві правоохоронців. Поширити

У межах об'єднаного провадження розслідують 73 злочини за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, зокрема - поєднаного з умисним убивством.

Поліція офіційно вважає постраждалими від рук окупантів у Куп'янській катівні 67 осіб, однак правоохоронцям відомо про катування більш ніж 150 постраждалих віком від 16 до 65 років.

Саме таку кількість людей тримали в ізоляторі тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції за його максимальної місткості у 45 осіб. Слідчим також відомо, що декого з них утримували понад 100 днів.

Потерпілі - звичайні українці віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств і фермери.

Болвінов повідомив, що окупанти били людей руками і ногами, гумовими палицями і трубами, електричним струмом і електрошокером. Палили на тілі пластмасу, загинали руки і суглоби в кайданках, змушували працювати, чинили психологічний тиск.

У результаті двоє з бранців померли, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають у полоні. Більшість отримали важкі психологічні травми, - наголошує глава Слідчого управління. Поширити

Начальник слідчого управління уточнив, що в рамках провадження щодо Куп'янської катівні проведено сотні слідчих дій, а наявних доказів уже достатньо для кваліфікації дій окупантів як таких, що були вчинені у складі організованої групи.

Завдання, яке стоїть перед нами, - скерувати до суду не один епізод катувань, а встановити та ідентифікувати всіх російських військових, бойовиків "ЛНР/ДНР" і зрадників-колаборантів, причетних до тортур українців у Куп'янську. Ми працюємо над встановленням особистостей кожного ката, - зазначив Болвінов. Поширити

За словами правоохоронця, через те, що вони постійно приховували свої обличчя, розслідувати цю справу важко.

Але правоохоронці мають багато свідчень потерпілих, список особового складу російських "поліцейських", їхні "рапорти" та "журнали тримання" і вже найближчим часом вони оголосять їм серію підозр.