РосЗМІ оприлюднили подробиці атаки БпЛА на Воронеж

Метою ударних БпЛА, які протягом ночі атакували російський Воронеж, був військовий аеродром “Балтимор”.

Що відомо про наслідки атак БпЛА на Воронеж

За інформацією російських Telegram-каналів, над аеродромом “Балтимор” нібито було збито 2 з 8 БпЛА.

Уламки нібито збитого дрона пошкодили одну з багатоповерхівок, а у місті ввели режим надзвичайного стану.

Автори публікації стверджують, що нібито 2 дрони були збиті в районі військового аеродрому "Балтимор".

За попередньою інформацією, на аеродромі пошкоджень не зафіксовано.

Зокрема, багатоповерховий будинок, який начебто було пошкоджено внаслідок збиття БПЛА, розташований за 7 км від аеродрому.

У повідомленні стверджують, що уламки ще одного безпілотника знайшли поблизу будинку на вулиці Острогозька, що розташований за 2 кілометри від аеродрому.

Уламки ще одного БПЛА впали в районі села Архангельське, іншого - в районі села Новогрем'яченське. Ще 2 БПЛА впали в селі Дівиця, - зазначається у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк.

Аеродром регулярно використовують ПКС РФ для нанесення авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року, - зазначають автори публікації. Поширити

Що ще РосЗМІ кажуть про атаку БпЛА на Воронеж

Як повідомляють росЗМІ, всі вісім українських БПЛА летіли в його бік, п'ять були збиті, а три придушені засобами РЕБ.

Осколки дронів впали в районі вулиць тепличної та Острогозької. Пошкоджено вісім багатоповерхівок і як мінімум 35 квартир. Скрізь вибито скло, в одному будинку пошкоджено електрокабель, - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash. Поширити

Найбільші руйнування в першому під'їзді будинку 6 на вулиці Тепличній — пошкодження отримали 23 квартири. В одній з них уламками БПЛА поранили дев'ятирічну дівчинку в ногу.

В даний час російські оперслужби оцінюють території падіння уламків і всі наслідки атаки.