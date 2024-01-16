РосЗМІ оприлюднили подробиці атаки БпЛА на Воронеж

Метою ударних БпЛА, які протягом ночі атакували російський Воронеж, був військовий аеродром “Балтимор”.
Що відомо про наслідки атак БпЛА на Воронеж
За інформацією російських Telegram-каналів, над аеродромом “Балтимор” нібито було збито 2 з 8 БпЛА.
Уламки нібито збитого дрона пошкодили одну з багатоповерхівок, а у місті ввели режим надзвичайного стану.
Автори публікації стверджують, що нібито 2 дрони були збиті в районі військового аеродрому "Балтимор".
За попередньою інформацією, на аеродромі пошкоджень не зафіксовано.
Зокрема, багатоповерховий будинок, який начебто було пошкоджено внаслідок збиття БПЛА, розташований за 7 км від аеродрому.
У повідомленні стверджують, що уламки ще одного безпілотника знайшли поблизу будинку на вулиці Острогозька, що розташований за 2 кілометри від аеродрому.
Згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк.
Що ще РосЗМІ кажуть про атаку БпЛА на Воронеж
Як повідомляють росЗМІ, всі вісім українських БПЛА летіли в його бік, п'ять були збиті, а три придушені засобами РЕБ.
Найбільші руйнування в першому під'їзді будинку 6 на вулиці Тепличній — пошкодження отримали 23 квартири. В одній з них уламками БПЛА поранили дев'ятирічну дівчинку в ногу.
В даний час російські оперслужби оцінюють території падіння уламків і всі наслідки атаки.
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