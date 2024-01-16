РосСМИ обнародовали подробности атаки БпЛА на Воронеж

Целью ударных БпЛА, в течение ночи атаковавших российский Воронеж, был военный аэродром "Балтимор".
Что известно о последствиях атак БПЛА на Воронеж
По информации российских Telegram-каналов, над аэродромом "Балтимор" якобы были сбиты 2 из 8 БпЛА.
Обломки якобы сбитого дрона повредили одну из многоэтажек, а в городе ввели режим чрезвычайного положения.
Авторы публикации утверждают, что якобы 2 дрона были сбиты в районе военного аэродрома "Балтимор".
По предварительной информации, на аэродроме повреждения не зафиксированы.
В частности, многоэтажный дом, который якобы был поврежден в результате сбития БПЛА, расположен в 7 км от аэродрома.
В сообщении утверждают, что обломки еще одного беспилотника обнаружили вблизи дома на улице Острогожская, расположенном в 2 километрах от аэродрома.
Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.
Что еще РосСМИ говорят об атаке БпЛА на Воронеж
Как сообщают РосСМИ, все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, а три подавлены средствами РЭБ.
Наибольшие разрушения в первом подъезде дома 6 на улице Тепличной – повреждения получили 23 квартиры. В одной из них обломками БПЛА ранили девятилетнюю девочку в ногу.
В настоящее время российские оперслужбы оценивают территории падения обломков и все последствия атаки.
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