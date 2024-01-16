РосСМИ обнародовали подробности атаки БпЛА на Воронеж

Целью ударных БпЛА, в течение ночи атаковавших российский Воронеж, был военный аэродром "Балтимор".

Что известно о последствиях атак БПЛА на Воронеж

По информации российских Telegram-каналов, над аэродромом "Балтимор" якобы были сбиты 2 из 8 БпЛА.

Обломки якобы сбитого дрона повредили одну из многоэтажек, а в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Авторы публикации утверждают, что якобы 2 дрона были сбиты в районе военного аэродрома "Балтимор".

По предварительной информации, на аэродроме повреждения не зафиксированы.

В частности, многоэтажный дом, который якобы был поврежден в результате сбития БПЛА, расположен в 7 км от аэродрома.

В сообщении утверждают, что обломки еще одного беспилотника обнаружили вблизи дома на улице Острогожская, расположенном в 2 километрах от аэродрома.

Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого – в районе села Новогремяченское. Еще 2 БПЛА упали в деревне Девица, - говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

Аэродром регулярно используют ПКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года, отмечают авторы публикации. Поделиться

Что еще РосСМИ говорят об атаке БпЛА на Воронеж

Как сообщают РосСМИ, все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, а три подавлены средствами РЭБ.

Осколки дронов упали в районе улиц тепличной и Острогской. Повреждены восемь многоэтажек и как минимум 35 квартир. Везде выбиты стекла, в одном доме поврежден электрокабель, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash. Поделиться

Наибольшие разрушения в первом подъезде дома 6 на улице Тепличной – повреждения получили 23 квартиры. В одной из них обломками БПЛА ранили девятилетнюю девочку в ногу.

В настоящее время российские оперслужбы оценивают территории падения обломков и все последствия атаки.