Зачем армия РФ сбрасывает авиабомбы на Воронеж — ответ британской разведки

В течение последней недели преступная армия РФ дважды сбрасывала авиабомбы на Воронеж, что представители разведки Минобороны Великобритании объясняют отсутствием опыта у российских пилотов.
Что известно о бомбардировке армией РФ Воронежа
Отмечается, что в отчете минобороны страны-агрессорки признается, что 2 января один из бомбардировщиков выпустил боеприпас и повредил 9 жилых домов в Петропавловке на территории Воронежской области.
Еще один подобный инцидент произошел 8 января, когда авиация РФ сбросила неуправляемую авиабомбу ФАБ-250 над оккупированным Рубежным в Луганской области.
Оба случая произошли во время боевых вылетов российских самолетов.
По данным британской разведки, ранее, 20 апреля 2023 года, российский самолет Су-34 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над городом Белгород в России.
Что известно о последствиях неконтролируемого сброса авиабомб армией РФ
8 января российская авиация нанесла удар по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.
Ранее, 2 января, в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы, которыми снесло половину улицы.
В Москве заявили, что у российского самолета, пролетавшего над Воронежской областью, "произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса".
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