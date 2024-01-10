Зачем армия РФ сбрасывает авиабомбы на Воронеж — ответ британской разведки

В течение последней недели преступная армия РФ дважды сбрасывала авиабомбы на Воронеж, что представители разведки Минобороны Великобритании объясняют отсутствием опыта у российских пилотов.

Что известно о бомбардировке армией РФ Воронежа

Отмечается, что в отчете минобороны страны-агрессорки признается, что 2 января один из бомбардировщиков выпустил боеприпас и повредил 9 жилых домов в Петропавловке на территории Воронежской области.

Еще один подобный инцидент произошел 8 января, когда авиация РФ сбросила неуправляемую авиабомбу ФАБ-250 над оккупированным Рубежным в Луганской области.

Оба случая произошли во время боевых вылетов российских самолетов.

По данным британской разведки, ранее, 20 апреля 2023 года, российский самолет Су-34 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над городом Белгород в России.

Склонность России к сохраняющимся инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажа, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий, - отмечается в объяснении разведки Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2024.



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Что известно о последствиях неконтролируемого сброса авиабомб армией РФ

8 января российская авиация нанесла удар по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.

Ранее, 2 января, в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы, которыми снесло половину улицы.

В Москве заявили, что у российского самолета, пролетавшего над Воронежской областью, "произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса".