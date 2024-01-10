Навіщо армія РФ скидає авіабомби на Воронеж — відповідь британської розвідки

Протягом останньго тижня злочинна армія РФ двічі скидала авіабомби на Воронеж, що представники розвідки Міноборони Великої Британії пояснюють відсутністю досвіду в російських пілотів.

Що відомо про бомбардування армією РФ Воронежа

Зазначається, що у звіті міноборони країни-агресорки визнається, що 2 січня один з бомбардувальників випустив боєприпас і пошкодив 9 житлових будинків у Петропавлівці на території Воронезької області.

Ще один подібний інцидент стався 8 січня, коли авіація РФ скинула некеровану авіабомбу ФАБ-250 над окупованим Рубіжним на Луганщині.

Обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.

За даними британської розвідки, раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив "аномальне скидання авіаційних боєприпасів" над містом Білгород у Росії.

Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що зберігається, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій, - зазначається у поясненні розвідки Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2024.



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Що відомо про наслідки неконтрольованого скидання авіабомб армією РФ

8 січня російська авіація завдала удару по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

Раніше, 2 січня, у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи, якими знесло половину вулиці.

У Москві заявили, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".