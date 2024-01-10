Навіщо армія РФ скидає авіабомби на Воронеж — відповідь британської розвідки

Протягом останньго тижня злочинна армія РФ двічі скидала авіабомби на Воронеж, що представники розвідки Міноборони Великої Британії пояснюють відсутністю досвіду в російських пілотів.
Що відомо про бомбардування армією РФ Воронежа
Зазначається, що у звіті міноборони країни-агресорки визнається, що 2 січня один з бомбардувальників випустив боєприпас і пошкодив 9 житлових будинків у Петропавлівці на території Воронезької області.
Ще один подібний інцидент стався 8 січня, коли авіація РФ скинула некеровану авіабомбу ФАБ-250 над окупованим Рубіжним на Луганщині.
Обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.
За даними британської розвідки, раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив "аномальне скидання авіаційних боєприпасів" над містом Білгород у Росії.
Що відомо про наслідки неконтрольованого скидання авіабомб армією РФ
8 січня російська авіація завдала удару по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.
Раніше, 2 січня, у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи, якими знесло половину вулиці.
У Москві заявили, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".
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