Армия РФ нанесла авиаудар по селу в Харьковской области. Травмированы дети

Преступная армия РФ нанесла авиудару по селу Малый Бурлук на Харьковщине вблизи Купянска. В результате атаки погибла женщина, были травмированы дети.
Что известно о последствиях авиаударов армии РФ по Харьковщине
По информации представителей МВД, авиаудар российских окупантов был направлен по сельсовету в населенном пункте Малый Бурлук.
Кроме этого, при осмотре места попадания правоохранители обнаружили тело погибшей женщины.
Правоохранители также сообщили, что в Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.
Что известно о застенках российских окупантов на Харьковщине
По информации руководителя Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, на освобожденных территориях области правоохранители обнаружили 28 застенков, обустроенных российскими военными преступниками.
Отмечается, что три из них остаются незадокументированными из-за того, что расположены в населенных пунктах, которые интенсивно обстреливают на границе с РФ.
Следователи Нацполиции расследуют 10 уголовных производств по пыткам в Харьковской области, в рамках которых продолжается работа с 227 потерпевшими.
В рамках объединенного производства расследуют 73 преступления по факту жестокого обращения с гражданским населением, в том числе сопряженного с умышленным убийством.
Полиция официально считает пострадавшими от рук оккупантов в Купянской застенке 67 человек, однако правоохранителям известно о пытках более 150 пострадавших в возрасте от 16 до 65 лет.
Именно такое количество людей содержали в изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции при его максимальной вместимости у 45 человек. Следователям также известно, что некоторых из них содержали более 100 дней.
Пострадавшие – обычные украинцы в возрасте от 16 до 65 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.
Болвинов сообщил, что оккупанты били людей руками и ногами, резиновыми палками и трубами, электрическим током и электрошокером. Курили на теле пластмассу, загибали руки и суставы в наручниках, заставляли работать, оказывали психологическое давление.
Начальник следственного управления уточнил, что в рамках производства по Купянской застенке проведены сотни следственных действий, а имеющихся доказательств уже достаточно для квалификации действий оккупантов как совершенных в составе организованной группы.
По словам правоохранителя, из-за того, что они постоянно скрывали свои лица, расследовать это дело сложно.
Но у правоохранителей много свидетельств потерпевших, список личного состава российских "полицейских", их "рапорты" и "журналы содержания" и уже в ближайшее время они объявят им серию подозрений.
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