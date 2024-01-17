Армия РФ нанесла авиаудар по селу в Харьковской области. Травмированы дети
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла авиаудар по селу в Харьковской области. Травмированы дети

Последствия атаки РФ по Харьковской области
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Источник:  Прес-служба МВС

Преступная армия РФ нанесла авиудару по селу Малый Бурлук на Харьковщине вблизи Купянска. В результате атаки погибла женщина, были травмированы дети.

Что известно о последствиях авиаударов армии РФ по Харьковщине

По информации представителей МВД, авиаудар российских окупантов был направлен по сельсовету в населенном пункте Малый Бурлук.

Ранения получили двое детей. 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища, - говорится в сообщении МВД.

Кроме этого, при осмотре места попадания правоохранители обнаружили тело погибшей женщины.

Правоохранители также сообщили, что в Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

Что известно о застенках российских окупантов на Харьковщине

По информации руководителя Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, на освобожденных территориях области правоохранители обнаружили 28 застенков, обустроенных российскими военными преступниками.

Отмечается, что три из них остаются незадокументированными из-за того, что расположены в населенных пунктах, которые интенсивно обстреливают на границе с РФ.

Следователи Нацполиции расследуют 10 уголовных производств по пыткам в Харьковской области, в рамках которых продолжается работа с 227 потерпевшими.

Среди крупнейших – дело о застенке в Купянске. Здесь военные российской армии, незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" и коллаборантов более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции, - отмечается в заявлении правоохранителей.

В рамках объединенного производства расследуют 73 преступления по факту жестокого обращения с гражданским населением, в том числе сопряженного с умышленным убийством.

Полиция официально считает пострадавшими от рук оккупантов в Купянской застенке 67 человек, однако правоохранителям известно о пытках более 150 пострадавших в возрасте от 16 до 65 лет.

Именно такое количество людей содержали в изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции при его максимальной вместимости у 45 человек. Следователям также известно, что некоторых из них содержали более 100 дней.

Пострадавшие – обычные украинцы в возрасте от 16 до 65 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.

Болвинов сообщил, что оккупанты били людей руками и ногами, резиновыми палками и трубами, электрическим током и электрошокером. Курили на теле пластмассу, загибали руки и суставы в наручниках, заставляли работать, оказывали психологическое давление.

В результате двое из пленников умерли, четверо считаются пропавшими без вести, еще четверо до сих пор находятся в плену. Большинство получили тяжелые психологические травмы, – отмечает глава Следственного управления.

Начальник следственного управления уточнил, что в рамках производства по Купянской застенке проведены сотни следственных действий, а имеющихся доказательств уже достаточно для квалификации действий оккупантов как совершенных в составе организованной группы.

Задача, которая стоит перед нами - направить в суд не один эпизод пыток, а установить и идентифицировать всех российских военных, боевиков "ЛНР/ДНР" и предателей-коллаборантов, причастных к пыткам украинцев в Купянске. Мы работаем над установлением личностей каждого палача, – отметил Болвинов.

По словам правоохранителя, из-за того, что они постоянно скрывали свои лица, расследовать это дело сложно.

Но у правоохранителей много свидетельств потерпевших, список личного состава российских "полицейских", их "рапорты" и "журналы содержания" и уже в ближайшее время они объявят им серию подозрений.

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