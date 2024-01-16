РФ атаковала ракетами центр Харькова. Есть пострадавшие

В Харькове ночью 16 января раздались взрывы. Армия РФ атаковала город ракетами, есть пострадавшие

Что известно об ударе РФ по Харькову

В 21.41 воздушные силы предупредили Харьков об угрозе баллистики. Уже в 21:43 мэр Игорь Терехов сообщил, что город под ракетным ударом и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары по Харькову предварительно двумя ракетами С-300.

Медики оказывают помощь четырём пострадавшим, их состояние легкое.

Есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

По данным Терехова, россияне целили по центру Харькова. На место инцидента уже направляются необходимые службы.

Ушибы по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых, — написал Терехов. Поделиться

Сейчас уже известно об 11 пострадавших.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

3 "Шахеды" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска — Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Каспийское море);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков — оккупированная Херсонщина);

4 управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков — Брянская область).

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.