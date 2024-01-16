Стоит ли ожидать попытки наступления армии РФ на Харьков — мнение Годжеса

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Годжеса, преступная армия РФ не решится на проведение повторного наступления в сторону Харькова.

Почему российские оккупанты больше не решатся вести наступление на Харьков

Не вижу этого доказательств. Когда смотришь на то, что они делают сейчас – тратят человеческие жизни, потому что им плевать на собственные потери – это бесконечные лобовые атаки, плохо подготовленные и организованные, пытающиеся сломать украинских защитников. И им это не удается, – отмечает американский военный в отставке. Поделиться

По его словам, в комментарии журналистам издания Sestry, проблема заключается в том, что командование оккупационной российской армии продолжит отправлять насмерть большое количество мобилизованных.

Но я не вижу, чтобы у них была такая возможность. По крайней мере сейчас, – подчеркнул Ходжес. Поделиться

Впрочем, бывший американский военный не стал отвергать вероятность того, что в будущем российские оккупанты могут таки отважиться на новую попытку наступления в сторону Харькова.

В частности, Ходжес подчеркнул, что в настоящее время не наблюдает в преступной армии РФ необходимого количества бронетехники для захвата или оцепления такого большого города как Харьков.

Но если у них есть силы для этого, они хорошо потрудились над тем, чтобы их скрыть, потому что я не вижу их сейчас. Но у меня нет доступа к секретным разведывательным данным, например к тому, что видят спутники. Но я бы доверял генералу Залужному, украинскому Генштабу, у них есть возможность узнать, существует ли значительная угроза Харькову, - объясняет американский генерал в отставке. Поделиться

Зачем кремлевская пропаганда пугает украинцев высадкой десанта вблизи Харькова

Как отмечают представители Центра противодействия дезинформации, аналитики из Института изучения войны (ISW), предупредили об угрозе создания РФ десантных подразделений оккупационной российской армией для высадок в тылу украинских военных, в частности, в районе Харькова.

Однако, по словам лейтенанта ВСУ, заместителя руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, сценарий "Гостомеля", как во время наступления оккупантов на Киев, маловероятен в случае с Харьковом, поскольку на вооружении ВСУ системы способны оперативно уничтожать вражеские самолеты и вертолеты.

Коваленко подчеркнул, что ярким примером является операция по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем.

Аналитики ЦПИ отмечают, что даже в начале масштабного вторжения в феврале 2022 года преступная армия РФ провалила высадку десанта в Гостомеле, а сейчас у Украины уже есть современные западные системы ПВО.