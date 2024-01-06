В ГУР оценили риск масштабного наступления армии РФ в Харьковской области

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Украина контролирует ситуацию в Харьковской области и отслеживает действия преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на Харьковщине и угрозе наступления армии РФ

Юсов призвал украинцев не поддаваться паническим настроениям, ведь Украина отслеживает действия преступной армии РФ на границе с Харьковской областью и в районе Купянска и готова оперативно реагировать на враждебные действия.

Украина больше сегодня владеет информацией о том, что происходит на украинских границах и с Россией, и с Беларусью и другими государствами. Конечно, мы активно обмениваемся информацией с нашими партнерами, и вся подлинная наиболее актуальная информация известна и нашим партнерам, и, безусловно, украинским Силам безопасности и обороны. Надлежащее реагирование готовится, – объясняет представитель ГУР. Поделиться

Юсов подчеркнул, что распространение определенной информации осуществляется либо в рамках враждебных информационных операций, либо с целью соблюдения свободы слова и реальной информационной политики.

Но мы должны на это трезво реагировать, а не поддаваться каким-то паническим настроениям, – отметил представитель ГУР. Поделиться

Ранее британское издание The Telegraph со ссылкой на приближенные к украинским военным источники сообщило о вероятности начала наступления преступной армии РФ в Харьковской области после 15 января и предыдущей серии массированных воздушных атак.

Что говорят представители властей Харьковщины

По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, украинские военные в районе Купянска нанесли преступной армии РФ многочисленные потери и замедлили вражеские попытки наступления.

Враг действительно наступает на Купянском направлении, ведет активные штурмовые действия. Только за последнее время отразили 7 вражеских атак. Пока фиксируем, что их наступление немного замедлилось. Это связано с тем, что наши военные наносят им большое поражение, из-за чего они должны отходить и восстанавливать свои потери в отношении живой силы и техники. Такое наступление постоянно и волны, - подчеркнул Синегубов. Поделиться

Он также отметил, что после стабилизации погодных условий и проведения перегруппировки и пополнения потерь российские оккупанты, вероятно, продолжат наступления в районе Синьковки.