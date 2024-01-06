В ГУР оценили риск масштабного наступления армии РФ в Харьковской области

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Украина контролирует ситуацию в Харьковской области и отслеживает действия преступной армии РФ.
Что известно о ситуации на Харьковщине и угрозе наступления армии РФ
Юсов призвал украинцев не поддаваться паническим настроениям, ведь Украина отслеживает действия преступной армии РФ на границе с Харьковской областью и в районе Купянска и готова оперативно реагировать на враждебные действия.
Юсов подчеркнул, что распространение определенной информации осуществляется либо в рамках враждебных информационных операций, либо с целью соблюдения свободы слова и реальной информационной политики.
Ранее британское издание The Telegraph со ссылкой на приближенные к украинским военным источники сообщило о вероятности начала наступления преступной армии РФ в Харьковской области после 15 января и предыдущей серии массированных воздушных атак.
Что говорят представители властей Харьковщины
По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, украинские военные в районе Купянска нанесли преступной армии РФ многочисленные потери и замедлили вражеские попытки наступления.
Он также отметил, что после стабилизации погодных условий и проведения перегруппировки и пополнения потерь российские оккупанты, вероятно, продолжат наступления в районе Синьковки.
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