У ГУР оцінили ризик масштабного наступу армії РФ на Харківщині

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Україна контролює ситуацію на Харківщині і відслідковує дії злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на Харківщині та загрозу наступу армії РФ

Юсов закликав українців не піддаватись панічним настроям, адже Україна відслідковує дії злочинної армії РФ на кордоні із Харківською областю та в районі Куп’янська і готова оперативно реагувати на ворожі дії.

Україна найбільше сьогодні володіє інформацією про те, що відбувається на українських кордонах і з Росією, і з Білоруссю та іншими державами. Звичайно, ми активно обмінюємося інформацією з нашими партнерами, і вся справжня найбільш актуальна інформація відома і нашим партнерам, і, безумовно, українським Силам безпеки і оборони. Належне реагування готується, - пояснює представник ГУР. Поширити

Юсов підкреслив, поширення певної інформації здійснюється або у рамках ворожих інформаційних операцій, або із метою дотримання свободи слова та реальної інформаційної політики.

Але ми повинні на це тверезо реагувати, а не піддаватися якимсь панічним настроям, - зазначив представник ГУР. Поширити

Раніше британське видання The Telegraph із посиланням на наближені до українських військових джерела повідомило про ймовірність початку наступу злочинної армії РФ на Харківщині після 15 січня та попередньої серії масованих повітряних атак.

Що кажуть представники влади Харківщини

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, українські військові в районі Куп’янська завдали злочинній армії РФ численних втрат і сповільнили ворожі спроби наступу.

Ворог дійсно наступає на Куп'янському напрямку, веде активні штурмові дії. Лише за останній час відбили 7 ворожих атак. Наразі фіксуємо, що їх наступ трохи сповільнився. Це пов'язано з тим, що наші військові завдають їм великого ураження через що вони повинні відходити й відновлювати свої втрати щодо живої сили й техніки. Такий наступ є постійно й хвилями, - підкреслив Синєгубов. Поширити

Він також зазначив, що після стабілізації погодних умов та проведення перегрупування і поповнення втрат російські окупанти ймовірно продовжать наступи в районі Синьківки.