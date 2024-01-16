Чи варто очікувати спроби наступу армії РФ на Харків — думка Годжеса

На думку колишнього командувача армії США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, злочинна армія РФ не наважиться на проведення повторного наступу у бік Харкова.
Чому російські окупанти більше не наважаться вести наступ на Харків
За його словами у коментарі журналістам видання Sestry, проблема полягає у тому, що командування окупаційної російської армії продовжить відправляти на смерть велику кількість мобілізованих.
Втім колишній американський військовий не став відкидати йомовірності того, що у майбутньому російські окупанти можуть таки наважитись на нову спробу наступу у бік Харкова.
Зокрема, Ходжес підкреслив, що наразі не спостерігає в злочинної армії РФ необхідної кількості бронетехніки для захоплення або оточення такого великого міста як Харків.
Навіщо кремлівська пропаганда лякає українців висадкою десанту поблизу Харкова
Як зазначають представники Центру протидії дезінформації, аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), попередили про загрозу створення РФ десантних підрозділів окупаційною російською армією для висадких у тилу українських військових, зокрема, в районі Харкова.
Однак, за словами лейтенанта ЗСУ, заступника керівника ЦПД Андрія Коваленка, сценарій “Гостомелю”, як під час наступу окупантів на Київ, є малоймовірним у випадку із Харковом, оскільки на озброєнні ЗСУ системи, здатні оперативно знищувати ворожі літаки та вертольоти.
Коваленко підкреслив, що яскравим прикладом є операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем.
Аналітики ЦПД зазначають, що навіть на початку масштабного вторгнення у лютому 2022 року злочинна армія РФ провалила висадку десанту у Гостомелі, а наразі Україна вже має сучасні західні системи ППО.
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