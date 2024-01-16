Чи варто очікувати спроби наступу армії РФ на Харків — думка Годжеса
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи варто очікувати спроби наступу армії РФ на Харків — думка Годжеса

Армія РФ
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Джерело:  online.ua

На думку колишнього командувача армії США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, злочинна армія РФ не наважиться на проведення повторного наступу у бік Харкова. 

Чому російські окупанти більше не наважаться вести наступ на Харків

Не бачу доказів цьому. Коли дивишся на те, що вони роблять зараз - марнують людські життя, тому що їм начхати на власні втрати - це нескінченні лобові атаки, погано підготовлені й організовані, які намагаються зламати українських захисників. І їм це не вдається, - зазначає американський військовий у відставці.

За його словами у коментарі журналістам видання Sestry, проблема полягає у тому, що командування окупаційної російської армії продовжить відправляти на смерть велику кількість мобілізованих.

Але я не бачу, щоб у них була така можливість. Принаймні зараз, - підкреслив Ходжес.

Втім колишній американський військовий не став відкидати йомовірності того, що у майбутньому російські окупанти можуть таки наважитись на нову спробу наступу у бік Харкова.

Зокрема, Ходжес підкреслив, що наразі не спостерігає в злочинної армії РФ необхідної кількості бронетехніки для захоплення або оточення такого великого міста як Харків.

Але, якщо у них є сили для цього, вони добре попрацювали над тим, щоб їх приховати, тому що я не бачу їх зараз. Але я не маю доступу до секретних розвідувальних даних, наприклад до того, що бачать супутники. Але я б довіряв генералу Залужному, українському Генштабу, у них є можливість дізнатися, чи існує значна загроза для Харкова, - пояснює американський генерал у відставці.

Навіщо кремлівська пропаганда лякає українців висадкою десанту поблизу Харкова

Як зазначають представники Центру протидії дезінформації, аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), попередили про загрозу створення РФ десантних підрозділів окупаційною російською армією для висадких у тилу українських військових, зокрема, в районі Харкова.

Однак, за словами лейтенанта ЗСУ, заступника керівника ЦПД Андрія Коваленка, сценарій “Гостомелю”, як під час наступу окупантів на Київ, є малоймовірним у випадку із Харковом, оскільки на озброєнні ЗСУ системи, здатні оперативно знищувати ворожі літаки та вертольоти.

Коваленко підкреслив, що яскравим прикладом є операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем.

Аналітики ЦПД зазначають, що навіть на початку масштабного вторгнення у лютому 2022 року злочинна армія РФ провалила висадку десанту у Гостомелі, а наразі Україна вже має сучасні західні системи ППО.

Найімовірніше, російська ІПСО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, - роблять висновок у ЦПД.

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