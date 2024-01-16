РФ атакувала ракетами центр Харкова. Є постраждалі

У Харкові вночі 16 січня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала місто ракетами, є постраждалі

Що відомо про удар РФ по Харкову

О 21:41 повітряні сили попередили Харків про загрозу балістики. Вже о 21:43 міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом та закликав харків'ян перебувати в укриттях.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову попередньо двома ракетами С-300.

Медики надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан легкий.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

За даними Терехова, росіяни цілили по центру Харкова. На місце інциденту вже прамують необхідні служби.

Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених, — написав Терехов. Поширити

Наразі вже відомо про 11 постраждалих.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

3 "Шахеди" з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску — Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянська область).

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.