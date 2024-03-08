Из-за ракетного удара РФ по Сумам увеличилось количество погибших и пострадавших

7 марта днем Россия ударила по Сумам ракетами. В результате террористической атаки пострадали 26 человек, 2 человека погибли.

В Сумах закончены спасательно-поисковые работы после российского ракетного удара

Из-за обстрела РФ 7 марта два человека погибли, 26 пострадали.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В результате удара пострадали 26 человек, 2 человека погибли. 6 — находятся в медицинских учреждениях.

Отмечается, что повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Всего выбито около 135 окон, 10 дверей.

Уточняется, что в больнице повреждено 28 окон и две двери. Окна закрыты, производится уборка территории. Заведение работает, госпитализация проводится.

В Сумском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф повреждено административное здание, выбиты 36 оконных блоков, потолок на 4 этажах и т. д. Также повреждения получили 6 автомобилей экстренной помощи.

В областном центре крови повреждено 21 окно и две входные двери. В коммунальном заведении Сумского областного совета — 4 окна, двери и крыша. В учебном заведении — 12 окон, две двери, стена здания. Электроснабжение, теплоснабжение, центральное водоснабжение и водоотвод восстановлены. Заведение работает в штатном режиме. Поделиться

Уточняется, что повреждены также окна в учебно-производственном центре, здании СТО, здании водоканала.

Россия нанесла удар по больнице в Сумах

7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются, — сказали в Сумской ОВА.

Около 14.43 СМИ сообщали о взрыве в городе. Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.36.

Из-за российской атаки повреждены лечебные и учебные заведения, автомобили, разбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется, ведь люди не успели пойти в укрытие, потому что взрыв произошел сразу после объявления тревоги.