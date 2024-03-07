Армия РФ нанесла авиационно-ракетный удар по больнице в Сумах. Есть погибшие

Российские военные днем нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы – пострадал человек, повреждена центральная городская больница, областной центр экстренной медицинской помощи. Зеленский сообщает, что есть погибшие.

Россия нанесла удар по больнице в Сумах

7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются, – сказали в Сумской ОВА. Поделиться

Около 14.43 СМИ сообщали о взрыве в городе. Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.36.

Издание "Граница. Медиа" сообщило, что из-за российской атаки повреждены лечебные и учебные заведения, автомобили, разбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется, ведь люди не успели пойти в укрытие, потому что взрыв произошел сразу после объявления тревоги.

В ОВА уточнили, что предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек.

Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала, говорится в сообщении.

Реакция президента на обстрел по Сумам

Президент в вечернем обращении сообщил, что в результате удара есть погибшие.

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