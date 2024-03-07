Армія РФ завдала авіаційно-ракетного удару по лікарні в Сумах. Є загиблі

Російські військові вдень завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми – постраждала людина, пошкоджена центральна міська лікарня, обласний центр екстреної медичної допомоги. Зеленський повідомляє, що є загиблі.

Росія завдала удару по лікарні в Сумах

7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються, — сказали в Сумській ОВА. Поширити

Близько 14:43 ЗМІ повідомляли про вибух у місті. Повітряна тривога в Сумській області була оголошена о 14:36.

Видання "Кордон. Медіа" повідомило, що через російську атаку пошкоджені лікувальні і навчальний заклади, автівки, розбиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, адже люди не встигли піти в укриття, бо вибух відбувся одразу після оголошення тривоги.

В ОВА уточнили, що попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.

Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу, — говориться у повідомленні.

Реакція президента на обстріл по Сумах

Президент у вечірньому зверненні повідомив, що внаслідок удару є загиблі.

Пряма мова Зеленського: