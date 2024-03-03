За словами міністра Франції зі справ ЄС Жана-Ноеля Барро, імперські амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна не обмежуються однією тільки Україною.
У Франції нагадали про прагнення Путіна захопити не тільки Україну
Французький дипломат у коментарі журналістам Le Journal du Dimanche зазначив, що президент Еммануель Макрон нещодавно запросив на зустріч до Парижа глав 27 країн та урядів аби продемонструвати рішучість цих країн робити більше для України.
За його словами, оборона країн ЄС має перестати покладатись на НАТО.
При цьому французький дипломат зазначив, що із початком розв’язаної Росією злочинної війни європейська оборонна промисловість вийшла на новий рівень.
Він зазначив, що протидія агресії РФ не є лише тільки боротьбою України.
Президент Словаччини спробувала виправдати зустріч глави МЗС із Лавровим
Президент Словаччини Зузана Чапутова зазначила, що вчорашня зустріч глави МЗС країни Юлія Бланара із очільником дипломатії країни-агресорки Росії Сергієм Лавровим ніяк не сприяла наближенню миру в Україні.
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