За словами глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню, українська військова авіація була модернізована для використання переданих Парижем авіабомб.
Що відомо про використання авіацією ЗСУ французьких авіабомб
У коментарі журналістам видання Zone Militaire Лекорню підкреслив, що президент Франції Емманюель Макрон неодноразово говорив, що обмежень на передачу Україні французьких літаків Mirage не має.
Франція має два види авіабомб Hammer 250 і Hammer 1000. В основі першої лежить бомба Mk 82, а другої - BLU109 або Mk 84. В обох варіантах бомби оснащуються хвостовою і носовою частинами з електронікою, яка підвищує дальність і точність завдяки системам наведення INS, GPS, GPS Laser або GPS IR.
Макрон виступив на захист власних заяв стосовно введення військ НАТО в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що зважив кожне слово у власних заявах стосовно введення військових НАТО на територію України.
Проте реагуючи на дану заяву французького президента, низка європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Чехію, а також Сполучені Штати Америки, категорично відкинули ідею введення наземних військ.
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