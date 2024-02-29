За словами глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню, українська військова авіація була модернізована для використання переданих Парижем авіабомб.

Що відомо про використання авіацією ЗСУ французьких авіабомб

Ми вважали за краще інвестувати гроші та інженерні ресурси в адаптацію бомб AASM на радянські літаки Су-24 і МіГ-29, які вже є в Україні, замість того, щоб зосереджуватися виключно на Mirage, - пояснив глава Міноборони Францїі. Поширити

У коментарі журналістам видання Zone Militaire Лекорню підкреслив, що президент Франції Емманюель Макрон неодноразово говорив, що обмежень на передачу Україні французьких літаків Mirage не має.

Щоразу я намагаюся внести пропозиції, які, висловлюючись поганою французькою мовою, "змінюють правила гри" у військовій сфері. П'ятдесят бомб A2SM, що поставляються щомісяця і тепер сумісні з літаками радянського класу, цього разу змінюють правила гри, - підкреслив міністр. Поширити

Франція має два види авіабомб Hammer 250 і Hammer 1000. В основі першої лежить бомба Mk 82, а другої - BLU109 або Mk 84. В обох варіантах бомби оснащуються хвостовою і носовою частинами з електронікою, яка підвищує дальність і точність завдяки системам наведення INS, GPS, GPS Laser або GPS IR.

Макрон виступив на захист власних заяв стосовно введення військ НАТО в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що зважив кожне слово у власних заявах стосовно введення військових НАТО на територію України.

Це досить серйозні теми. Кожне моє слово на цю тему є зваженим, продуманим і виваженим, - підкреслив Макрон. Поширити

Проте реагуючи на дану заяву французького президента, низка європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Чехію, а також Сполучені Штати Америки, категорично відкинули ідею введення наземних військ.