Офіційний Париж дедалі серйозніше ставиться до ідеї введення своїх військ на територію Україну. Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне.
Франція все-таки може відправити війська на допомогу ЗСУ
Як зазначає шеф французької дипломатії, він підтримує позицію президента Еммануеля Макрона, який раніше стверджував, що необхідно розглядати нові дії щодо підтримки України.
За його словами, деякі дії можуть вимагати присутності французьких військових на території України, проте "не переступаючи поріг" бойових дій.
Що Макрон говорив про можливість введення західних військ в Україну
Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що союзники офіційного Києва уже обговорювали можливий сценарій введення своїх військ в Україну.
За його словами, вони можуть прибути на допомогу ЗСУ для стримування армії РФ.
Однак поки, як пояснив Макрон, такого рішення не ухвалили.
Окрім того, він створив коаліцію для надання Україні далекобійних ракет та бомб.
Варто зазначити, що слова Макрона спровокували справжню паніку в Кремлі. Там знову заговорили про неминучий початок війни з НАТО.
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