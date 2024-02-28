Офіційний Париж дедалі серйозніше ставиться до ідеї введення своїх військ на територію Україну. Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне.

Франція все-таки може відправити війська на допомогу ЗСУ

Як зазначає шеф французької дипломатії, він підтримує позицію президента Еммануеля Макрона, який раніше стверджував, що необхідно розглядати нові дії щодо підтримки України.

Вони мають відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на території України. Стефан Сежурне Глава МЗС Франції

За його словами, деякі дії можуть вимагати присутності французьких військових на території України, проте "не переступаючи поріг" бойових дій.

Нічого виключати не можна. Це була і залишається позиція сьогодні президента республіки, — пояснив французький дипломат. Поширити

Що Макрон говорив про можливість введення західних військ в Україну

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що союзники офіційного Києва уже обговорювали можливий сценарій введення своїх військ в Україну.

За його словами, вони можуть прибути на допомогу ЗСУ для стримування армії РФ.

Однак поки, як пояснив Макрон, такого рішення не ухвалили.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії”, — заявив французький лідер. Поширити

Окрім того, він створив коаліцію для надання Україні далекобійних ракет та бомб.