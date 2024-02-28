Франція окреслила завдання своїх військ після можливого введення в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Франція окреслила завдання своїх військ після можливого введення в Україну

армія Франції
Джерело:  Reuters

Офіційний Париж дедалі серйозніше ставиться до ідеї введення своїх військ на територію Україну. Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне.

Франція все-таки може відправити війська на допомогу ЗСУ

Як зазначає шеф французької дипломатії, він підтримує позицію президента Еммануеля Макрона, який раніше стверджував, що необхідно розглядати нові дії щодо підтримки України.

Вони мають відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на території України.

Стефан Сежурне

Стефан Сежурне

Глава МЗС Франції

За його словами, деякі дії можуть вимагати присутності французьких військових на території України, проте "не переступаючи поріг" бойових дій.

Нічого виключати не можна. Це була і залишається позиція сьогодні президента республіки, — пояснив французький дипломат.

Що Макрон говорив про можливість введення західних військ в Україну

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що союзники офіційного Києва уже обговорювали можливий сценарій введення своїх військ в Україну.

За його словами, вони можуть прибути на допомогу ЗСУ для стримування армії РФ.

Однак поки, як пояснив Макрон, такого рішення не ухвалили.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії”, — заявив французький лідер.

Окрім того, він створив коаліцію для надання Україні далекобійних ракет та бомб.

Варто зазначити, що слова Макрона спровокували справжню паніку в Кремлі. Там знову заговорили про неминучий початок війни з НАТО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Джонсон оцінив ймовірність нападу Росії на НАТО
Борис Джонсон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо заявив про розгляд НАТО варіанту введення військ в Україну
Роберт Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення західних військ в Україну. НАТО відповів на заяву Макрона
Єнс Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?